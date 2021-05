Rückblick auf eine bewegte Geschichte

Vor 75 Jahren, am 10. April 1946, wurde der Sportverein Distelhausen im Gasthaus „Zum Grünen Baum“ gegründet. Der Verein blickt auf zahlreiche sportliche Erfolge und andere Höhepunkte zurück.

Distelhausen. Im zweiten und letzten Teil der kleinen Serie zum 75-jährigen Bestehen des SV Distelhausen steht die jüngere Vergangenheit im Mittelpunkt. In den vergangenen 25 Jahren gab es einige Höhepunkte in der Vereinsgeschichte. Heute hat der SVD 400 Mitglieder denen die Vorstände Andreas Beil, Anita Grieger und Bernd Schäfer vorstehen. Dem Verein gehören die Abteilungen Junioren, Aktive, Alte Herren und die Gymnastikgruppen für Damen, Herren und Senioren an.

1989 zurück in der Bezirksliga

Der Wiederaufstieg in die Bezirksliga mit der Meisterschaft in der Kreisliga A gelang dem SVD 1998 unter Spielertrainer Thomas Leuchtweis. Der Aufenthalt in der Bezirksliga wehrte allerdings nur zwei Spielzeiten. 2000 wurde der Förderverein des SVD gegründet, dessen Hauptaufgabe die Förderung der Jugendarbeit im Sportverein ist. Seine sportliche Heimat hatte der SV Distelhausen bis zur Saison 2006/2007 in der Kreisklasse A Tauberbischofsheim. Eine der bittersten sportlichen Stunden erlebte der Verein dann am 2. Juni 2007, als die Mannschaft im Relegationsspiel um den Verbleib in der Kreisklasse A mit 0:1 gegen Türkgüci Wertheim unterlag.

2007/2008 in der Kreisliga B

Mit dieser Niederlage war der Abstieg besiegelt und der SV Distelhausen muss ab der Runde 2007/2008 nun erstmals in der Kreisklasse B Tauberbischofsheim auf Punktejagd gehen.

2006 feierte des Sportverein Distelhausen sein 60-jähriges Bestehen mit einem Sportfest. Bei der Feier wurden auch zahlreiche Vereinsmitglieder der ersten Stunde geehrt. Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender Leo Kaiser ließ bei dieser Gelegenheit noch einmal die Gründerzeit Revue passieren. Am 6. November 2011 wurde die neue Vereinsfahne in einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Markus in Distelhausen durch Dekan Gerhard Hauk geweiht.

Wiederaufstieg groß gefeiert

In der Saison 2013/2014 gelang der Fußballmannschaft die Rückkehr in die Kreisklasse A Tauberbischofsheim. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg erreichte der SVD bereits den dritten Tabellenplatz. Das Relegationsspiel gegen den SV Wittighausen wurde in Grünsfeld 2:0 gewonnen. In den folgenden drei Spielzeiten spielte die Mannschaft wieder in der Kreisliga Tauberbischofsheim. Zum 70-jährigen Bestehen im Jahr 2016 gab es keinen Festakt, jedoch wurde mit einem kleinen Fußballturnier während der Distelhäuser Pfingsttage gefeiert. An dem Turnier beteiligten sich neben dem SVD die Mannschaften des FV Oberlauda II und des DJK Unterbalbach. 2018 stieg der SVD erneut in die Kreisklasse A ab. Das gesellige Leben kam in der Vereinsgeschichte nie zu kurz und so beteiligte sich der Sportverein bei vielen Festen und Feiern im Ort. Geselliger Treffpunkt ist seit 1956 auch immer das Sportheim mit seinen Veranstaltungen wie dem Kappenabend und dem beliebten Sommerfest.

Die Corona-Pandemie forderte auch vom Sportverein Distelhausen ihren Tribut. Das letzte Spiel (gegen Grünsfeld) fand im Oktober 2020 statt. Seither ruhen der Spielbetrieb und das Vereinsleben, was von den Vereinsmitgliedern sehr bedauert wird.

Sobald es wieder möglich ist, soll es einen kleinen Festakt zum Jubiläum mit Ehrungen und einem sportlichen Programm auf dem Vereinsgelände am Sportplatz in Distelhausen geben.