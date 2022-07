Rudi Knaus und Manfred Hau nun Ehrenmitglieder

Tauberbischofsheim. Freude bei den Tauberfränkischen Heimatfreunden: Endlich konnte wieder eine Hauptversammlung ohne allzu große Einschränkungen auf der Oberen Diele des Kurmainzischen Schlosses abgehalten werden, nachdem die Hauptversammlung 2021 erst im Oktober und dann auch nur in der Cafeteria des Matthias-Grünewald-Gymnasiums stattfinden konnte.

Nach der Begrüßung stellte die Vorsitzende Kerstin Haug-Zademack dar, dass im Berichtsjahr 2021 die meisten der üblichen Aktivitäten des Vereins ausfallen mussten, wie Besichtigungsfahrten, die Museumsnacht oder die Weihnachtsausstellung. Immerhin konnte das Museum, wenn auch verkürzt, wieder für das Publikum geöffnet werden. „Unser großer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museumsdienstes, die trotz der schwierigen Lage ihren Dienst versehen haben, sowie Gernot Wamser, der wieder die bewährte Organisation und Einteilung vorgenommen hat“, führte Haug-Zademack aus.

Besonders schmerzlich war aber, dass der Verein das 50-jährige Bestehen des Museums im Jahr 2020 nicht so feiern konnte, wie es zehn Jahre zuvor zum 40. Geburtstag noch der Fall gewesen war. Als kleinen Ausgleich gab der Verein den Vortrag von Gernot Wamser über das Museum, seine Geschichte und seine Sammlungen als kleinen Sonderdruck heraus. Die Vereinsmitglieder dürfen gerne zu den Öffnungszeiten des Museums ihr Freiexemplar abholen, sofern sie die Broschüre noch nicht erhalten haben.

Aber es gab im Berichtsjahr auch einige Höhepunkte: Da ist zunächst an die feierliche Verleihung der Schlossmedaille durch Bürgermeisterin Anette Schmidt an Gernot Wamser am 30. Juli auf dem Schlossplatz zu erinnern, mit der die vielfältigen Verdienste Wamsers für das kulturelle Leben, aber auch für die Förderung des Sports gewürdigt wurden.

Doch auch der Verein selbst erfuhr Ehrungen: Die „Stiftergemeinschaft Tauberfranken“ sprach den Tauberfränkischen Heimatfreunden einen Preis von 2900 Euro zu, unter anderem zur Deckung coronabedingter Einnahmeausfälle im Museum.

Ferner wurde der Verein mit einem Landesehrenpreis für private Museen geehrt, der allerdings bisher noch nicht überreicht werden konnte.

Nach Vortrag der Kassenberichte sowie der Kassenprüfungsberichte wurde der bisherige Vorstand einstimmig entlastet.

Bei der anschließenden Neuwahl des Vorstands kandidierten abermals Kerstin Haug-Zademack zur Vorsitzenden, Irmgard Michel zur Stellvertretenden Vorsitzenden und Ute Häfner zur Schriftführerin und wurden in diese Positionen wiedergewählt.

Anstelle der ausscheidenden Rechnerin Ilse Schwarz wurde Georg Hofmann zum Rechner bestimmt. Neu in den Vorstand kamen Irmgard Wernher-Lippert und Frank Mischek als Beisitzerin beziehungsweise Beisitzer.

Ehrungen

Die Hauptversammlung bestätigte anschließend den Vorschlag des Vorstands, Rudi Knaus und Manfred Hau aufgrund ihrer zahlreichen Verdienste für den Verein zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Rudi Knaus wurde in der Versammlung von diesem Vorhaben überrascht und dankte für diese Ehrung mit großer Freude.

In ihrer Würdigung betonte Haug-Zademack, dass Rudi Knaus als langjähriger Stellvertretender Vorsitzender sich als Organisator von Veranstaltungen und Ausstellungen in die Vereinsarbeit einbrachte und auch für die Planung und Ausführung des Stadtmodells im Museum verantwortlich war. Darüber hinaus habe er die Stadt durch zahlreiche Kunstwerke bereichert, zum beispiel durch die Bretterkrippe, die in der Weihnachtszeit im Badgarten aufgestellt wird. Aktuell hat er den Entwurf für ein großes Bodenmosaik gemacht, das am Eingang zur Stadt im Badgarten realisiert werden soll und die stilisierte Stadt Tauberbischofsheim von der Tauberbrücke aus zeigt. Manfred Hau konnte krankheitsbedingt nicht anwesend sein, so dass die Vorsitzende ihm die Ehrenurkunde ans Krankenbett brachte. Manfred Hau hat sich ebenfalls lange Jahre für den Verein eingesetzt, als Schriftführer und Rechtsbeistand, als Inventarisierer der Museumsbestände und als Mitgestalter der stadtgeschichtlichen Räume im Limbachhaus.

Beiden dankte die Vorsitzende für ihren vielfältigenEinsatz für Verein und Museum.

Bürgermeisterin Schmidt drückte die Hoffnung aus, dass zukünftig der Verein der Heimatfreunde und die Gruppe der Schlossgeister getrennt auf ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet zum Wohle der Stadt tätig seien. Sie erkannte den hohen ehrenamtlichen Einsatz der Heimatfreunde für Erhalt und Öffnung des Tauberfränkischen Landschaftsmuseums an, welches das größte rein ehrenamtlich geführte Museum in der Region, wenn nicht in ganz Baden-Württemberg sei.

Für diese Arbeit wünschte sie den Heimatfreunden viel Erfolg.