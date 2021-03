Tauberbischofsheim. Zahlreiche Ehrungen gab es bei der Judo-Abteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim für aktive Mitgliedschaft. Da es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war, machte sich Vorsitzender Joachim Fels zum einen sozusagen „auf die Reise“, um Urkunden an besonders lange ehrenamtlich tätige und engagierte Mitglieder zu überreichen. Andererseits übermittelte er die die Glückwünsche digital und versandte die Urkunden per Post.

Eine besondere Ehrung gab es für Rudi Hohnerlein, der seit 50 Jahren der TSV-Judoabteilung angehört. Der 56-Jährige wurde 1971 Mitglied und ging 1980 als erster TSV Judo- Übungsleiter gemeinsam mit Abteilungsleiter Joachim Fels hervor. 1982 legten beide als erste Aktive aus der Judo-Abteilung die Meisterprüfung für den Schwarzgurt zum 1. Dan ab. Während Rudi Hohnerlein für die Anfängerkurse im Erwachsenenbereich zuständig war, leitete Fels das Jugendtraining.

1984 ging dann die Abteilungsleitung an Joachim Fels über und Rudi Hohnerlein wurde sein Stellvertreter. Zusätzlich übernahm er die Aufgaben des Vergnügungswartes. 2014 legte er sein Ehrenamt als Stellvertreter in jüngere Hände. Ihm folgte Torsten Zettelmeier.

Für seine langjährigen Verdienste für den Judosport erhielt er seitens des TSV die Ehrennadel in Gold und im Jahr 2000 zusammen mit Joachim Fels die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Er ist somit der dienstälteste TSV-Judoka neben Joachim Fels, der schon 1968 der Judo-Abteilung beigetreten war.

Auf 50 Jahre „Judo-Paar“ dürfen Andrea und Torsten Zettelmeier zurückblicken. Torsten Zettelmeier ist seit 30 Jahren Mitglied der Abteilung und seit 2014 ist er stellvertretender Abteilungsleiter. Der 41-Jährige war von 1997 bis 2007 Assistenztrainer bei der Jugend mit Joachim Fels zusammen. 2007 legt er die Prüfung zum 1. Dan (Schwarzgurt) ab. Im gleichen Jahr erwarb er die Trainer-C-Lizenz und übernahm das Erwachsenentraining.

Als Kämpfer steht er immer noch seinen „Mann“. Er ist elffacher Titelträger von 1996 bis 2007 bei den Kreismeisterschaften des Judokreises Rhein-Neckar-Odenwald. Als weitere Erfolge konnte er unter anderem verbuchen: Mehrfacher Badischer Meister, Baden-Württembergischer Meister, Süddeutscher Vizemeister 1999 in der Altersklasse U 20. Bei den Deutschen Meisterschaften in der Ü 30 holte er die Bronzemedaille im Jahr 2010 und den siebten Platz bei den Europameisterschaften. Dann erkämpfte er sich noch die Silbermedaille bei den Deutschen Ü 30 im Jahr 2013. 2019 und auch 2020 holte er sich den Titel in der Kampfsportart Sambo bei den Deutschen Meisterschaften.

Seine Frau Andrea Zettelmeier ist Trainerin in der Bambini-Gruppe, ebenfalls mehrfache Kreismeisterin im Judokreis Rhein-Neckar-Odenwald, dreifache Badische Vize-Meisterin bei den Frauen und holte eine Vielzahl von Podestplätzen bei Turnieren. Andrea und Torsten Zettelmeier haben sich über das Judo kennengelernt und 2012 geheiratet. Sie haben zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, die ebenfalls schon in die Fußstapfen der Eltern getreten sind. Die Ehrungen im Überblick: Zehn Jahre: Anna-Lena Höcherl, Mareike Weiland. 15 Jahre: Nora Hofmann, Julius Müller. 20 Jahre: Sandra Strebel, Max Wernhard, Andrea Zettelmeier. 25 Jahre: Andreas Morstatt, Michael Nahm. 30 Jahre: Torsten Zettelmeier. 50 Jahre: Rudi Hohnerlein. jotef

