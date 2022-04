Round Table engagiert sich

Tauberbischofsheim. Round Table 172 Tauberbischofsheim, eine Vereinigung junger Männer aus Tauberbischofsheim und Umgebung, macht immer wieder mit Charity-Aktionen auf sich aufmerksam. Der Adventskalender in Zusammenarbeit mit den FN und die damit verbundene „Aktion Bücherstart“ oder Konzerte im Rahmen von „Live im Klosterhof“ sind nur zwei Beispiele. Der Krieg in der Ukraine hat den Service-Club nun dazu bewogen, einen Hilfskonvoi ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet zu schicken. Unterstützt von einer Lebensmittelkette, der an verschiedenen Orten in der Region ansässig ist, bringt der „Freunde helfen!“-Konvoi die Güter an sichere Übergabepunkte. Zudem haben die Round Tabler auch schon Geld gespendet. „Lasst uns gemeinsam Gutes tun, die Einkäufe spenden und damit zumindest für kleine Lichtblicke sorgen“, so der Appell des Tauberbischofsheimer Service-Clubs. Die Spenden werden von Round Table und dem Partnermarkt noch aufgestockt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1