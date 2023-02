Rote Farbtupfer als Akzente für das Gymnasium

Tauberbischofsheim. Mit einer Schweigeminute für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Osttürkei und in Syrien begann die Tauberbischofsheimer Gemeinderatssitzung am Mittwoch im Gründerzentrum. Bürgermeisterin Anette Schmidt würdigte auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich für die Rettung und Bergung von Verschütteten eingesetzt haben oder immer noch daran arbeiten.

Für ihr ehrenamtliches Engagement dankte sie allen, die sich bei der Gemeinderatswahl am 5. Februar als Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung gestellt hatten. Sie beglückwünschte diejenigen, die künftig einen Sitz im Kommunalparlament haben oder wiedergewählt wurden. Laut Planung soll der Beschluss über eventuelle Hinderungsgründe in einer Sitzung am 16. März fallen, für den 28. März ist die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums anberaumt.

Mittlerweile habe die Stadt auch die Kosten für die Wahlwiederholung am 5. Februar ermittelt, informierte Schmidt. Mit den Portokosten und ohne die Anrechnung der Arbeitszeit der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei eine Summe von 57 300 Euro zusammengekommen.

Bei der Bürgerfragestunde meldete sich Willi Burger zu Wort. Er monierte den Verkauf eines Wegstücks am Dittigheimer Weg durch Schmidts Vorgänger Wolfgang Vockel. Der neue Besitzer habe ein Tor angebracht und eine Hecke gepflanzt, so dass er und ein weiterer Nachbar nicht mehr zu ihren Grundstücken kämen. Somit würden Brombeeren und Brennesseln auf sein Grundstück wuchern. Er äußerte die Bitte, dass die Stadt dafür Sorge tragen soll, die Wiese bis zum März zu mähen. Ansonsten würde er sie „abfackeln“. Sichtlich verbittert meinte Burger: „Man muss sich nicht wundern, wenn durch eine solche Politik die Gewaltbereitschaft gegenüber der Obrigkeit immer größer wird.“

Bürgermeisterein Anette Schmidt kannte den Vorgang bislang nicht, versprach aber, sich zu kümmern und sich die Sache anzuschauen. Willi Burger empfahl sie allerdings dringend, nichts zu tun, was ihm selbst schaden könne, und meinte damit das Abbrennen der Wiese.

Bei einer Nein-Stimme wurde die Satzung zum Bebauungsplan „Würzburger Straße“ beschlossen. In erster Linie geht es dabei darum, die beiden Werbeanlagen, die bereits am Eckgrundstück Mergentheimer Straße, Würzburger Straße und Albert-Schweitzer-Straße stehen, als einzige zu billigen. Gemäß Satzung sind nur solche Anlagen zulässig, die im Lageplan festgeschrieben sind. Außerdem wird in den schriftlichen Festsetzungen und Bauvorschriften festgelegt, welche Werbeanlagen zulässig sind und wie sie gestaltet sein müssen. So dürfen sie zum Beispiel weder eine Größe von zehn Quadratmetern überschreiten noch blenden.

Gernot Seitz (Bürgerliste) meinte, dass es in der Kreisstadt mehr als nur diese beiden Werbeanlagen gebe und fragte an, ob dann nicht auch für andere Gebiete neue Bebauungspläne gemacht werden müssten. Sabine Oberst, Amtsleiterin des Rechts- und Ordnungswesens, merkte an, dass grundsätzlich das Verbot des wilden Plakatierens sowie in der Altstadt die dortige Gestaltungssatzung greife. Gerhard Baumann (CDU) verwies auf die lange Diskussion zum Thema. Wenn überall Werbeanlagen für andere aufgestellt würden, wäre alles mit Schildern vollgekleistert“, so Baumann. Das sah auch die Bürgermeisterin so: „Es ist sinnvoll, das jetzt so einzugrenzen.“

Einhellig stimmte der Gemeinderat der Abberufung des Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim, Dominik Götzinger, zu. Bereits bei seiner Wahl habe er angekündigt, die Amtszeit aufgrund einer örtlichen Neuorientierung nicht bis zum Ende ausüben zu können, erläuterte Schmidt. Ein Kandidat für die Nachfolge sowie zwei Stellvertreter werden sich bei der Abteilungsversammlung am 10. März zur Wahl stellen.

Für kleinere Tiefbauarbeiten wurden wiederum Jahresrahmenverträge vergeben. Das erste Los mit einer Nettosumme von knapp 198 000 Euro ging an die Firma Brandel-Bau, das zweite in Höhe von rund 207 000 Euro an die Firma Boller-Bau.

Auch die Sanierung des Matthias-Grünewald-Gymnasiums beschäftigte den Gemeinderat. Die Putz- und Stuckarbeiten wurden an die Firma Baumann zum Bruttopreis von rund 177 000 Euro vergeben. An das selbe Unternehmen ging auch der Auftrag für die Außenputzarbeiten und die Wärmedämm-Verbundsysteme, die sich auf 226 000 Euro belaufen.

Daniel von Finck, Sachgebietsleiter im Hochbauamt, stellte die Material- und Farbgestaltung für das Matthias-Grünewald-Gymnasium vor. Bei den Fenstern habe man einen Kompromiss mit der Schule erzielt, erläuterte er. So würden nicht alle Gläser transzendent ausgeführt, weil Lehrer befürchteten, dass eine eventuelle Spiegelung den Unterricht stören könnte.

Von Finck präsentierte Farbbeispiele der Gläser und Fliesen. Die Holz-Alu-Fenster sind dreifachverglast. Die Flure im Kleinen Haus sollen helle Beläge erhalten, die in den Klassenräumen dunkle. Der Verbindungsbau zwischen Kleinem und Großem Haus wird, ebenso wie Teile der Fenster, in Rot gestaltet. hvb