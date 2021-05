Rollerfahrer schwer verletzt

Hochhausen. Ein 47-Jähriger wurde am Freitagabend bei einem Unfall verletzt, nach dem die Verursacherin zunächst flüchtete. Der Mann fuhr um kurz vor 18 Uhr der Landstraße von Hochhausen in Richtung Werbach. An der Tauberbrücke hätte eine entgegenkommende Autofahrerin dem Mann auf seinem Roller Vorrang gewähren müssen, tat dies aber nicht.

Als der Rollerfahrer die ihm in einem Seat entgegenkommende Frau bemerkte, bremste er sein Gefährt so stark ab,dass er dadurch zu Fall kam. Der Mann schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf und wurde schwer verletzt.

Die Frau fuhr daraufhin einfach weiter. Konnte im Nachgang aber von der Polizei ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Am Roller entstand Sachschaden von einigen 100 Euro.