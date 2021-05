Rolf Miller auf 2022 verlegt

Tauberbischofsheim. Die Veranstaltung mit Rolf Miller in Tauberbischofsheim wurde vom 8. Mai nun noch einmal und zwar auf den 30. April 2022 verschoben. Um 20 Uhr wird er dann in der Stadthalle mit seinem Programm „Obacht Miller – se return of se normal one“ gastieren. Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inclusive. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders.

Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. „Me, myself and I“ – wo ist das Problem, ich bin mir genug – aber damit reicht es jetzt endlich noch lange nicht: „Obacht Miller– das neue Programm von Rolf Miller..