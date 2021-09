Rodungsarbeiten für die Erweiterung

Tauberbischofsheim. Im Oktober finden östlich des Neubaugebiets Laurentiusberg Rodungsarbeiten für eine Erweiterung des Baugebiets statt. „Der erste Bauabschnitt mit 35 Bauplätzen hat sich hervorragend entwickelt und es besteht Bedarf an neuen Bauplätzen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Rodungsarbeiten würden in der vegetationsarmen Periode sorgfältig in enger Abstimmung mit dem Umweltschutzamt Main-Tauber-Kreis durchgeführt. „Im Vorfeld werden Höhlungen der Bäume kontrolliert und nur freigegebene Bäume entfernt. Erforderliche Ersatzmaßnahmen werden getroffen. So sollen Nistkästen für Vögel und Fledermäuse aufgehängt werden“, so die Stadt.

