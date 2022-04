„Ritter Kettenstrumpf” zog in Tauberbischofsheim Kinder in seinen Bann

Tauberbischofsheim. Wenn Angelika Benz und Yvette Driessen von der Mediothek Schüler der Grundschulen zu einer Autorenlesung ins Gründerzentrum einladen, dann reizen dort immer wieder die beweglichen Armlehnen an den Stühlen und die Klettverschlüsse ihrer Schuhe zu einem Klapper-Ratsch-Konzert.

„Jetzt dürft ihr kurz mal ganz viel Krach machen, und dann hört ihr ganz leise zu“, hieß es da immer zu Beginn. Dieses Mal allerdings gab es zusammen mit Autor Oliver Pötzsch und seiner Gitarre einen lustigen „Quietsche-Song“, den das junge Publikum begeistert mitsang und -klopfte. Und dann war man auch schon mitten drin im äußerst lebendig gestalteten Programm.

Den mutigen Ritter Kettenstrumpf hatte der Autor an diesem Vormittag mitgebracht, um von dessen Abenteuern zu erzählen und auch ein paar Seiten vorzulesen. Und dazu noch eine ganze Reihe von Requisiten, um seine Geschichte damit zu illustrieren.

Zuerst hieß es dann einmal die Augen zuzumachen, um sich ins ferne Land der Fantasie entführen zu lassen, dort, wo Kuno Kettenstrumpf zu Hause ist. Begleitet wurde die Reise mit „Ich kenne einen Ritter . . . .“ und dem fröhlichen Mitklatschen der kleinen Zuhörer („aber haut bitte eurem Nachbarn dabei nicht ins Gesicht!“)

So war man dann also ganz weit weg im Feenland Ost (und nur da gibt es tatsächlich noch Ritter). Und Ritter tragen natürlich keine Anzüge, sondern eine Rüstung. Und hätten die Kinder das nicht sowieso gewusst, hätten sie bestimmt zwischen all den Dingen, die der Gast mitgebracht hatte, etwas „Ritterliches“ entdecken können – in diesem Fall ein Kettenhemd, das Ben auch gleich anziehen durfte, einen Ritterhandschuh, den Felix ausprobierte und ein (stumpfes) Schwert, das ganz schön schwer war, wie Jana erstaunt feststellte.

Und da wäre eigentlich noch die geheimnisvolle „silberne Lanze“ von Großvater Kasimir, die der einst verschlampt hatte – (und was so bei ihnen alles absolut nicht mehr auffindbar war, davon konnten die Jungen und Mädchen dann auch gleich einiges erzählen) – die aber am Ende des Vormittags doch noch auf erstaunliche Weise auftauchte.

All diese Utensilien hätte man auch im Keller der Ritterburg finden können, wenn da nicht ein Riesendurcheinander geherrscht hätte. Bei dem Versuch, eine Aufräumaktion zu starten, fand Kettenstrumpf in dem ganzen Chaos eine verstaubte Flasche mit einer Karte, auf der die Stelle eines Schatzes eingezeichnet war.

Gleich ließ er Aufräumen Aufräumen sein und machte sich zusammen mit seinem Freund Aurin auf zur Insel im Perlenmeer. Da kamen sie aber erstmal gar nicht an, denn es fing mächtig an zu stürmen (wobei die Kinder mit ihren Armen die Bäume nachahmen konnten, die heftig hin- und herschwankten), das Schiff kenterte kurz vor der Insel und der Ritter stapfte am Grund des Sees mit heruntergelassenem Visier, wie eine „Blechbüchse auf zwei Beinen“, zwischen all den neugierig glotzenden Fischen zum nahe gelegenen Ufer.

Zusammen mit Elf Aurin fand er auch bald die Stelle des Schatzes unter einer alten Eiche. Bald stießen die zwei auf eine schwere Truhe, in der ganz viele alte Flaschen lagen. Mit dem Zauberspruch – und mit kräftiger Unterstützung des jungen Publikums – „Schwefel, Pech und viel Gestank, fertig ist der Zaubertrank“ hatte Kasimir einst diese Flaschen mit verschiedenen Zaubertränken gefüllt – mit Zaubertränken, die einen verwandeln können – in riesig, winzig oder mit besonderen Fähigkeiten.

Und da war auch schon wieder die Fantasie der Erst- und Zweitklässler gefragt: Aus welcher Flasche sollten Aurin und Kettenstrumpf wohl einen kleinen Schluck trinken, um sich so von der Insel wegzaubern zu können? Kiemen kriegen und fortschwimmen; Flügel wachsen lassen und davonfliegen; leicht werden wie ein Wattebausch und übers Meer segeln; sich riesengroß machen und durchs Wasser wie durch eine große Pfütze spazieren?

Ob die richtige Antwort vielleicht dabei war, wollte der Autor seinem jungen Publikum allerdings nicht verraten. Aber er zeigte sich begeistert darüber, wie intensiv die Jungen und Mädchen dabei waren, bei seinen Liedern mitgemacht und sich mit ihren Ideen eingebracht hatten. „Ihr seid die klügste Klasse, die ich in den letzten Wochen erlebt habe“, versicherte er den Kindern.

Und bei dem tollen Programm, das sie in der letzten Stunde erlebt hatten, wären sie gar nicht mehr auf die Idee gekommen, mit den Stuhllehnen zu klappern. aba