„Die Corona-Pandemie hat natürlich starke Auswirkungen auf den Betrieb der Richard-Trunk-Musikschule gehabt. Der erste Lockdown war ein großer Schock.“ Musikschulleiter Christoph Lewandowski machte zu Beginn seines Statusberichts in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch keinen Hehl daraus, dass man auf zwei sehr herausfordernde Schuljahre zurückblicke. Aber, so sein Fazit, man habe die

...