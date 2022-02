Tauberbischofsheim. Hoher Schaden entstand am Mittwoch in Tauberbischofsheim bei einem Unfall zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Lkw. Der Rettungswagen war gegen 10 Uhr die Mergentheimer Straße stadtauswärts mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 27 kam es zur Kollision mit einem dort abbiegenden Lkw. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt rund 30 000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

