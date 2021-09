Der Kulturschock Königshofen präsentierte am Samstag in der Turnhalle in Dittigheim den mit zahlreichen Kulturpreisen ausgezeichneten Kabarettisten René Sydow mit seinem aktuellen Programm „Heimsuchung“.

Mit den Worten „Sie sind heute gekommen, weil Sie intelligente Unterhaltung haben wollen – die Letzten dieser Art“, eröffnete René Sydow sein Programm mit bissiger Satire und scharfem

...