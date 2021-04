Reinhart erneut in Gremium berufen

Tauberbischofsheim. Dr. Wolfgang Reinhart wurde erneut in den Politischen Beirat des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) berufen. Der BVMW vertritt national und international Interessen des Mittelstandes branchenübergreifend und parteipolitisch unabhängig in Berlin – mit über 60 Büros in 104 Ländern auf den globalen Wachstumsmärkten.

Der Politische Beirat steht dem Präsidium und Vorstand sowie Bundesgeschäftsführung mit hochrangigen Persönlichkeiten des politischen Lebens, die sich in besonderer Weise für den Mittelstand in Deutschland, Europa und weltweit engagieren, zur Seite.

© picture alliance/dpa

Als Mitglieder gehören dem Politischen Beirat unter anderem mehrere frühere Bundesminister wie Brigitte Zypries und Sigmar Gabriel (SPD), Jürgen Trittin, Bundesminister a. D. (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Hans-Peter Friedrich (Vizepräsident des Deutschen Bundestages und Bundesinnenminister a. D.) sowie Alexander Graf Lambsdorff, MdB (stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion) an. In dieses Gremium erfahrener, hochrangiger Persönlichkeiten wurde erneut Reinhart berufen. Er hatte bis Frühjahr 2016 als Hauptgeschäftsführer in Berlin den Verband geführt. Der BVMW versteht sich als Chancengeber für den Mittelstand. Er wurde zwei Jahrzehnte von Mario Ohoven geführt, der im Herbst 2020 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Bild: dpa