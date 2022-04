Reinhart: „Dringender Handlungsbedarf“

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Verbraucher und Wirtschaft sehen sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine mit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen sowie einer Inflationsquote von rund sieben Prozent – der höchsten seit etwa 40 Jahren – konfrontiert. „Deshalb ist es besonders wichtig, bei Energielieferungen auch durch den Ausbau regenerativer Energien unabhängiger von Russland zu werden“, plädiert der Landtagsvizepräsident und Wahlkreisabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart angesichts der besorgenden Entwicklungen. „Wir brauchen dringend einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien“, konstatiert er.

„Von gegenwärtig 750 Windkraftanlagen in Baden-Württemberg sind 146 alleine im Main-Tauber-Kreis installiert, weitere Genehmigungsverfahren sind am Laufen“, berichtet Wolfgang Reinhart. „Auch was Fotovoltaik, Biomasse und Wasserkraft angeht, müsse es rascher vorangehen.

„Deshalb haben wir in Übereinstimmung mit der Task-Force für regenerative Energien im Umweltministerium und der Ministerin vereinbart, Widerspruchsverfahren bei Windenergieanlagen auszusetzen, um schneller und effizienter beim Ausbau voranzukommen“, so Reinhart weiter. Ein entsprechendes Gesetz habe der Landtag in der ersten Aprilwoche auf den Weg gebracht.

„Ich glaube, jetzt hat jeder begriffen, dass die Zukunft den regenerativen Energien gehört“, unterstreicht Reinhart. Seit dem Ukrainekrieg gehe es nicht nur um den Klimaschutz, sondern gleichfalls um eine Energieunabhängigkeit sowie um nationale und europäische Sicherheit und Souveränität, gibt er zu bedenken. Neben den aktuell 146 Windkraftanlagen (WKA) im Main-Tauber-Kreis mit einer Generatorleistung von zirka 274 MW sind momentan 7839 Fotovoltaik-Dachflächenanlagen mit einer Leistung von 55,6 MW und 30 Fotovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Leistung von rund 33 MW in Betrieb.

Dies ließ die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker in einem Antwortschreiben an den Landtagsvizepräsidenten auf dessen entsprechende Anfrage hin verlautbaren. Hinzu kommen drei große Biomassefeuerungsanlagen (etwa 33 MW), 44 Wasserkraftanlagen (7,85 MW) und eine Biomethan-Einspeiseanlage (ohne Leistungsangabe). Laut Walkers Angaben befinden sich derzeit 39 WKA in Planung, darunter zum Teil allerdings auch ruhend gestellte Verfahren. Planungen über weitere Erneuerbare Energie-Anlagen in größerem Maßstab seien dem Umweltministerium aktuell nicht bekannt, heißt es ferner in dem Antwortschreiben.

„Versiegelungsgrad gering“

Derzeit würden gemäß einer Grob-Einschätzung etwa 2,2 Prozent der Gesamtfläche des Main-Tauber-Kreises auf WKA inklusive erforderlichen Abstandsflächen entfallen. Von den rund 20 Hektar des rechnerischen Flächenbedarfs pro WKA könnten knapp 19 Hektar weiterhin land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden.

Freiflächenfotovoltaik habe bisher eine Flächeninanspruchnahme in der Größenordnung von annähernd 0,07 Prozent der Landkreisfläche. „Freiflächenfotovoltaik-Anlagen führen zwar zu einer weitgehenden Überbauung, jedoch ist der Versiegelungsgrad mit in der Regel unter einem Prozent gleichfalls sehr gering. Insofern können die Flächen beispielsweise für eine Beweidung mit Schafen genutzt werden“, weist die Umweltministerin in dem Schreiben an Wolfgang Reinhart hin.

Um die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu schaffen, sollten in den Regionalplänen Gebiete in einer Größenordnung von mindestens zwei Prozent der jeweiligen Regionsfläche für die Nutzung von Windenergie und Fotovoltaik auf Freiflächen zum Erreichen der Klimaschutzziele für 2040 rechtzeitig festgelegt werden.

„Dies belegt einerseits die hervorragende Bilanz, die der Main-Tauber-Kreis schon jetzt aufweisen kann. Andererseits besteht dennoch auch hier aufgrund der jüngsten Ereignisse und Entwicklungen dringender Handlungsbedarf“, resümiert der Landtagsvizepräsident und Wahlkreisabgeordnete. pmwr