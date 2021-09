Reinhard Frank nun Vorsitzender des DRK-Kreisverbands

Tauberbischofsheim. Nachdem aufgrund von Corona 2020 keine Jahreshauptversammlung stattfinden konnte, trafen sich die Delegierten des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim nun im Fechtzentrum zu einer „Doppelsitzung“. Neben den Berichten des Vorstands und der Fachbereiche prägten vor allem eine Satzungsänderung und die Neuwahl des Vorstands die Veranstaltung. Dabei ging „eine Ära zu Ende“, wie der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Vockel feststellte. Über 28 Jahre hatte Oskar Fuchs als ehrenamtlicher Präsident den Kreisverband gelenkt. Nun trat er zur Wahl nicht wieder an.

Er wolle das Amt in jüngere Hände übergeben, damit „ein neuer Wind und ein frischer Geist“ einziehen können. „Ich habe mich schweren Herzens entschieden, nicht mehr zu kandidieren“, aber er wolle dies tun, wenn man sich noch positiv an ihn erinnere. Die Aufgabe als Kreisvorsitzender sei eine unheimlich erfüllende, aber auch fordernde Tätigkeit gewesen, bekannte der scheidende Präsident. Die Führung eines mittelständischen Unternehmens als Ehrenamtler habe ihm meist viel Freude bereitet. Doch nun sei es Zeit, den Staffelstab weiterzureichen.

Dabei hatte Fuchs nach der Wahl von Reinhard Frank zum neuen Vorsitzenden gar keinen Staffelstab dabei, sondern einen ganzen Korb mit nützlichen Dingen, die ein Präsident des DRK-Kreisverbands braucht. So etwa ein Namensschild, ein DRK-Hemd, aber auch nützliche Dinge wie eine Sauerstoffflasche oder FFP2-Masken. „Als ich vor 28 Jahren Vorsitzender wurde, gab es all diese Sachen nicht“, so Fuchs. Doch es sei der heutigen Zeit geschuldet, dass man gut ausgestattet ist und dies auch nach außen zeige.

Bei den Wahlen wurde Wolfgang Vockel (Tauberbischofsheim) als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Neue Stellvertreter sind Dr. Lukas Braun (Lauda-Königshofen) und Bernd Hartmannsgruber (Wertheim). Zum Schatzmeister, und damit Nachfolger von Maximilian Braun, wählte die Versammlung Thomas Englert. Dr. Bernd Kober fungiert künftig als Justiziar. Dr. Wilhlem Freiherr von Lamezan bleibt Kreisverbandsarzt, Manuela Döhner Kreisbereitschaftsleiterin, Marco Genise Kreisbereitschaftsleiter und Rotkreuzbeauftragter, Herta Wolf Kreissozialleiterin und Raphael Spengler Kreisjugendleitung. Zu Beisitzern wurden Joachim Markert, Roger Henning und Roland Zembusch gewählt.

Die Kreisversammlung beschloss einstimmig eine Satzungsänderung. Diese ermöglicht es nun, dass die Kreisgeschäftsführung aktiv und nicht mehr nur beratend am Vorstandsgeschehen teilnehmen kann. Man will damit noch professioneller werden, hatte Fuchs erklärt. Für einen hauptamtlichen Vorstand mit dann zwei Geschäftsführern, wie aus dem Kreis der Delegierten nachgefragt, konnte man sich noch nicht entschließen, auch aus finanziellen Gründen. Denn diese beiden Geschäftsführer müssten adäquat besoldet werden, warb Fuchs für die nun gewählte Lösung.

Bei der Vorstellung der Fachbereiche wurde deutlich, dass der Kreisverband trotz Corona mit allen Einschränkungen und Veränderungen auf zwei erfolgreiche Jahre zurückblicken kann. Finanziell sei man gut aufgestellt, hatte Maximilian Braun berichtet. Im „Corona-Jahr“ 2020 konnte noch ein Gewinn von 89 000 Euro erwirtschaftet werden.

Stolz ist dass Präsidium auf den Bau des Sozialzentrums und die neue Rettungswache in Wertheim. Es ist die größte Einzelinvestition, die der Kreisverband jemals getätigt hat. Allein die Tagespflege auf dem Wertheimer Reinhardshof wird über vier Millionen Euro kosten. Die Eigenkapitalquote liegt bei über 6,8 Millionen Euro. Im September 2022 soll es fertig sein. Die Pflege sein eines der „Mega-Themen der Zukunft“, fasste der neue Präsident Reinhard Frank die Investition in Wertheim zusammen.

Für die Abteilung Rettungsdienst war 2019 von einer schwierigen Personalsituation geprägt: So fehlen auf dem Stellenmarkt bundesweit frisch ausgebildete Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen. Zudem können die fertig ausgebildeten Fachkräfte den Bedarf noch nicht decken. Aufgrund des Engagements der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten trotzdem bisher noch keine Rettungsmittel abgemeldet werden. Der Bereich Rettungssanitäter ist derzeit personell nahe am Soll-Zustand. 2019 gab es 17 433 Einsätze. Im Verhältnis zu 2018 entsprach das einer Steigerung von 4,1 Prozent.

Durch den Jugendmigrationsdienst des Kreisverbands wurden 2019 insgesamt 297 (in Klammern jeweils 2018: 234) junge Menschen aus 37 Ländern beraten und zum großen Teil intensiver begleitet. Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer übernahm insgesamt 1195 Beratungen. Beim Suchdienst gab es 488 (504) Beratungsvorgänge beziehungsweise Anfragen. Von den 19 Ortsvereinen wurden 2019 bei Sanitätsdiensten im Sportbereich und bei anderen Veranstaltungen wie Blutspendeterminen, Altkleidersammlungen oder der Haus- und Straßensammlung 24 248 Arbeitsstunden geleistet. Die 14 Helfer-vor-Ort-Gruppen wurden zu 260 (233) Einsätzen alarmiert.

Das ambulante Pflegeteam unterstützte 2019 rund 145 Kunden in pflegerischen, behandlungspflegerischen, hauswirtschaftlichen und betreuenden Tätigkeiten durch rund 49 500 Hausbesuche. Durch „Essen auf Rädern“ wurden 177 (185) Personen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt.

Der Rotkreuzladen „Jacke wie Hose“ in Tauberbischofsheim konnte im Berichtsjahr von vier auf 16 ehrenamtliche Helfer aufgestockt werden, so dass eine Anpassung der Öffnungszeiten an den Kundenbedarf möglich wurde. Letzter Verkaufstag im Wertheimer Rotkreuzladen auf dem Reinhardshof war der 30. November 2019, die Neueröffnung am Standort der alten Apotheke erfolgte am 13. Januar 2020.

Stolz ist auf eine 2020 trotz Corona erfolgte Zertifizierung für die Bereiche Notfallrettung und Krankentransport der beiden Rettungswachen in Tauberbischofsheim und Wertheim, wie Manuela Döhner betonte. Im vergangenen Jahr gab es 15 736 Einsätze. Diese Verringerung um 9,7 Prozent im Vergleich zu 2019 lag vor allem an den pandemiebedingt zurückgegangenen Krankentransporten. mae