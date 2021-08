Rehkitz von Hund zu Tode gehetzt?

Tauberbischofsheim. Der ehemalige Standortübungsplatz oberhalb der früheren Kaserne auf dem Laurentiusberg in der Kreisstadt ist seit März 2015 Naturschutzgebiet. Udo Fehringer, seit Jahrzehnten engagiert bei der Ortsgruppe Tauberbischofsheim des Naturschutzbunds Deutschland, ist häufig im Naturparadies hoch über der Kreisstadt unterwegs. Er beobachtet Vögel, Käfer, Schmetterlinge, erfreut sich an der Artenvielfalt in Fauna und Flora im Gebiet Brachenleite.

Am Samstag jedoch machte er eine unerfreuliche Entdeckung. Unweit des Weges fand er ein totes Rehkitz. Sofort verständigte er den Jagdpächter und inspizierte gemeinsam mit ihm die Situation vor Ort. „Aufgrund der Spurenlage ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ein Hund das junge Tier zu Tode gehetzt hat“, meint Udo Fehringer, auch wenn der letzte Beweis fehlt.

Sollte es so sein, macht ihn das traurig. Denn auch Hundebesitzer, so Fehringer, seinen doch Tierliebhaber und sollten deshalb auf andere Kreaturen Rücksicht nehmen. Immer wieder aber beobachteten Nabu-Mitglieder, dass leinenlose Hunde Hasen oder Rehen nachjagden. Fehringer appelliert deshalb, Hunde im Naturschutzgebiet wie vorgeschrieben an der Leine zu führen.

Schließlich seien nicht nur Säugetiere störanfällig, sondern auch Vögel. „Gerade Bodenbrüter können aufgeschreckt werden, was zum Verlassen des Nests führen kann – die Brut geht dann verloren“, erläutert der Naturschützer. Zu diesen Vögeln gehört zum Beispiel die vom Aussterben bedrohte Feldlerche, die bereits zwei Mal zum Vogel des Jahres gekürt wurde.

Wer seinen Hund im Naturschutzgebiet Brachenleite ohne Leine agieren lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die nach dem in Baden-Württemberg geltenden Bußgeldkatalog mit 75 bis 1500 Euro belegt werden kann. Das teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. hvb