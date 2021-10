Region Odenwald-Tauber: „Opfer schützen, Triebtäter ermitteln“

Die Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn sehen sich mit deutlich steigenden Fallzahlen in Sachen Kinder- und Jugendpornografie konfrontiert – auch in den Kreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald. Um sich diesem Trend in den Weg zu stellen, wurde im März die Ermittlungsgruppe „Hydra“ aus der Taufe gehoben. Erste Erfolge zeigen die Wichtigkeit solch einer Einrichtung.

