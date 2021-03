Odenwald-Tauber. Rund 860 000 Bürger leben im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn, das den Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie die Kreise Main-Tauber, Hohenlohe und Neckar-Odenwald umfasst. Sie können zurecht stolz sein auf das großartige Engagement der Beamten, die – im wahrsten Sinne des Wortes – oftmals ihre gute Spürnase unter Beweis stellen und maßgeblich dafür Sorge tragen, dass die Region die sicherste in Baden-Württemberg ist. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass sie in vielen Bereichen absolute Spitzenplätze im direkten Vergleich mit den anderen zwölf Präsidien im Ländle einnimmt.

„Auf dem richtigen Weg“

AdUnit urban-intext1

„Die Zahlen sind trotz der Corona-Pandemie, die unsere Arbeit in vielen Bereichen erschwert hat, äußerst erfreulich. Sie zeigen uns, dass wir unsere Arbeit gut machen und weiterhin auf dem richtigen Weg sind“, äußert sich Präsident Hans Becker zu den aktuellen statistischen Zahlen. Sicher leben zu können, sei ein Merkmal für eine hohe Lebensqualität. Den Mitarbeitern des Polizeipräsidiums in der Käthchenstadt sei es gelungen, dass die Bürger „bei uns sicher leben und sich dabei auch sicher fühlen können“. Dieser Umstand sei für die Beamten Aufgabe, tägliche Motivation und auch weiterhin das Ziel.

Die Corona-Pandemie habe die Zahlen sicher beeinflusst, stellt Becker in den Raum. Im Umkehrschluss müsse allerdings auch konstatiert werden, dass die Polizeiarbeit in ihrer gesamten Bandbreite dadurch auch erschwert worden sei.

„Noch höhere Hygienestandards und die Erfordernis, den kompletten Dienstbetrieb in allen Bereichen den Herausforderungen der Pandemie anzupassen, waren ein echter Kraftakt für meine Mitarbeiter.“ Ihn mache es stolz, dass die guten Zahlen vor allen Dingen eine Konsequenz der harten Arbeit und eine Fortschreibung des Vorjahrestrends darstellten.

AdUnit urban-intext2

Als Schwerpunktsetzung nannte Becker die Bekämpfung der schweren Kriminalität sowie die Steigerung der Sicherheit im öffentlichen Raum.

Spitzenposition ausgebaut

Hans Becker nannte die Zahlen im Präsidiumsbereich „positiv“. Mit einem Rückgang der Fallzahlen um 5,5 Prozent liege Heilbronn knapp unter dem Landesdurchschnitt (minus 6,1 Prozent).

AdUnit urban-intext3

Während der Stadtkreis Heilbronn seine Spitzenposition unter den neun Stadtkreisen weiter ausgebaut hat, weist der Main-Tauber-Kreis mit 70,1 Prozent die höchste Aufklärungsquote aller 35 Flächenkreise im Ländle auf. Die Region Neckar-Odenwald rangiert hier auf Position drei.

AdUnit urban-intext4

Erfreuliches wusste Hans Becker zum Bereich Wohnungseinbrüche zu berichten. Sie lagen zuletzt bei 244 Fällen, fünf Jahre zuvor war die Summe noch dreimal so hoch. Über die Hälfte blieb im Versuchsstadium. „Eine nochmalige Steigerung, auf die wir stolz sind“, betonte Thomas Schöllhammer, Leitender Kriminaldirektor und Chef der Heilbronner Kripo. Die Aufklärungsquote liegt hier mit 27 Prozent über dem Landesdurchschnitt (24,1 Prozent).

Den Rückgang bei den Diebstahlsdelikten um 12,8 Prozent auf 1171 Fälle begründet Hans Becker als Resultat der „konsequenten und engagierten Arbeit“ der Beamten.

Deutliche Abnahme

Abgenommen hat im Präsidiumsbereich der Sektor Enkeltrick und falscher Polizeibeamter. Diese Zahl hat sich um ein Drittel auf 455 reduziert. „Darauf werden wir weiterhin ein Auge haben und unser Präventionskonzept Telefonbetrug, trotz der erfreulichen Entwicklung, weiter verfolgen“, warf Thomas Schöllhammer ein.

„Besorgniserregend“ ist für Präsident Hans Becker die Zunahme der Straftaten gegen Polizeibeamte (215 Fälle) und Rettungskräfte (15), wobei mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen alkoholisiert gewesen sei. „Diese Zahlen sind inakzeptabel, und es ist verwerflich, dass jene, die helfen sollen, Opfer von Gewalttätigkeiten werden. Wir bauen darauf, dass derartige Delikte konsequent verfolgt und geahndet werden und vertrauen aber auch auf unsere gute Ausbildung sowie die gute Ausstattung wie die Bodycam.“

Auf Herausforderungen reagiert

„In der Gesamtschau bin ich mit unseren Zahlen äußerst zufrieden. Wir konnten auf die Herausforderungen in allen Bereichen der Kriminalität reagieren und dafür sorgen, dass es in unserer Heimat noch sicherer ist“, beendete Hans Becker das traditionelle Pressegespräch, das diesmal digital über die Bühne ging. „Auf den guten Ergebnissen werden wir uns aber nicht ausruhen, sondern auch weiterhin verlässlich mit einem zielgerichteten Personal- und Ressourceneinsatz dafür sorgen, dass sich die Bevölkerung sicher fühlen kann – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.“

Bleibt als Fazit für das vergangene Jahr: Die Region, besonders die Kreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald, stellt für Ganoven jeglicher Art kein gutes Pflaster dar. Die Beamten sind zur Genüge motiviert, diesen Weg auch künftig zu beschreiten, um so dem Faktor Sicherheit weiterhin einen hohen Stellenwert einzuräumen.