Reaktionen auf FN-Berichterstattung

Tauberbischofsheim. Die FN-Berichterstattung über die verschmutzten Tiefgaragen im Stadtgebiet war auch im Gemeinderat Thema. Gernot Seitz fragte nach, was die Stadt hier unternehme. Bürgermeisterin Anette Schmidt betonte, dass momentan noch keine Sanierungs- oder Reinigungsmaßnahmen geplant seien, man das Thema aber auf der Liste habe. „Wir haben die Berichterstattung in den FN natürlich auch wahrgenommen“, so Schmidt. Gerhard Baumann (CDU) betonte, dass er das Problem schon vor Jahren angesprochen habe: „Wir sollten da jetzt mal in die Gänge kommen. Mit relativ wenig Mitteln ist schon viel zu erreichen“, stellte er klar. gf

