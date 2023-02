Raser war bei Tauberbischofsheim 60 "Sachen" zu schnell

Tauberbischofsheim. Der Tagesschnellste bei einer Laserkontrolle am Mittwochnachmittag bei Tauberbischofsheim war ein 30-Jähriger mit seinem Skoda. Der Mann befuhr gegen 14.45 Uhr die B 290 von Tauberbischofsheim in Richtung Lauda. Die Beamten, die sich auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße mit ihrem Lasermessgerät aufgestellt hatten, konnten einen Wert von 165 Stundenkilometern ablesen. Da die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle 100 Kilometer pro Stunde beträgt, wurde der Raser von weiteren Polizisten kurz vor dem Bahnhof Gerlachsheim einer Kontrolle unterzogen. Ihm wird nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 60 „Sachen“ vorgeworfen. Der 30-Jährige muss nun mit einer Geldstrafe, Punkten im Fahrerlaubnisregister und einem Fahrverbot rechnen.

