Raphaella Seiler stellt ihre Werke in Tauberbischofsheim aus

Tauberbischofsheim. Derzeit stellt Sandra Raphaella Seiler im GreenTree A2 in Tauberbischofsheim ihre Werke aus. Überwiegend stellt Sandra Raphaella Seiler Acrylwerke auf Leinwand aus. Surreale Naturlandschaften sowie „Science-art“ sind genauso präsent wie abstrakte Gemälde. Doch diesmal stellt sie auch ein paar ihrer ersten Enkaustik-Werke kann man im Art Studio entdecken. Das GreenTree A2 befindet sich in der Eichgasse 1 ( Haupteingang am Schlossplatz) in Tauberbischofsheim. Öffnungszeiten: freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und Sonntags von 10 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung. Kontakt: Steffan.oksana@gmail.com oder 017678450606.

