Ralf Knüttel entdeckte Gründungsurkunde von 1874

Hochhausen. Der Einladung zur Jahreshauptversammlung des Musikvereins Hochhausen ins Feuerwehrgerätehaus folgten zahlreiche Musiker, Mitglieder und Gäste. In lockerer Atmosphäre blickte die Versammlung auf ein pandemiegeprägtes Vereinsjahr zurück. Im Mittelpunkt des Abends standen neben den Berichten der Vereinsführung und der Neuwahlen die sensationelle Entdeckung der Gründungsurkunde des Vereins aus dem Jahr 1874 durch den Dorfarchivar Ralf Knüttel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung durch den Vorsitzenden Wendelin Bundschuh erhoben sich alle Anwesenden zum Totengedenken von den Plätzen. Man gedachte besonders der im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder.

Schriftführerin Birgit Schubert ließ nun das vergangene Vereinsjahr nochmals Revue passieren. Corona bedingt konnten nur vier Auftritte absolviert werden. Insgesamt fanden 19 Proben der Gesamtkapelle statt. Da keine vereinseigenen Veranstaltungen durchgeführt werden durften, seien auch nur drei Vorstandssitzungen notwendig gewesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Musiker bedauerten, dass nun bereits zum zweiten Mal in Folge ein Konzert musikalisch vorbereitet worden war und jeweils kurz vor der Aufführung wieder abgesagt werden musste. Umso lobenswerter sei es, dass die Aktiven bei der Stange blieben und seit Mitte März wieder in die Probenarbeit mit ihrem Dirigent Reiner Rödiger eingestiegen seien.

Kassenwart Dietmar Mechler stellte die finanzielle Situation des Vereins dar. Bei geringen Umsätzen im vergangenen Geschäftsjahr sei zwar solide gewirtschaftet worden, dennoch müsse ein leichter Verlust hingenommen werden. Ohne Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen könne ein Musikverein auf Dauer finanziell nicht überleben. Dennoch stehe der Verein weiter auf gesunden Füßen, so Mechler.

Kassenprüfer Michael Kaufmann würdigte die tadellose Arbeit des Kassenverwalters und führte die einstimmige Entlastung des Vorstands herbei. Vorsitzender Wendelin Bundschuh bedankte sich mit einem Präsent bei Siegfried Siehr, der über Jahrzehnte die Kasse mitgeprüft hatte und bei den nun anstehenden Neuwahlen sein Amt zur Verfügung stellte. Die sich anschließenden Neuwahlen leitete Ortsvorsteher Hilmar Freundschig. Er hatte ein leichtes Amt übernommen, da alle Positionen des Vorstands mit einstimmigem Votum problemlos besetzt werden konnten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Wahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Wendelin Bundschuh; stellvertretender Vorsitzender: Thomas Ditzenbach; Schriftführerin: Birgit Schubert; Kassierer: Dietmar Mechler; Beisitzer: Klaus Bundschuh, Walter Krank, Roland Schmauser, Gerold Schubert Festausschuss: Carmen Bundschuh, Andrea Piekarek, Ulrike Teller, Andrea Lippert; Notenwart: Roland Schmauser; Kassenprüfer: Michael Kaufmann, Michael Piekarek.

Ortsvorsteher Hilmar Freundschig würdigte den Musikverein als unverzichtbaren Kulturträger innerhalb der Dorfgemeinschaft und wünschte für das kommende Vereinsjahr mehr Auftritte und erfolgreiche Veranstaltungen.

Ralf Knüttel, Vorsitzender der FG Hochhäuser Groasmückle, bedankte sich in seinem Grußwort beim Musikverein für die Zusammenarbeit beider Vereine. In seiner Eigenschaft als Hobby-Heimatforscher und Hochhäuser Dorfarchivar hatte er eine Überraschung mitgebracht, die einer kleinen Sensation gleichkam. Nachdem man bisher davon ausging, dass es in etwa seit 1928 in der Gemeinde Hochhausen/Tauber eine eigene Musikkapelle gab, belegt durch diverse Zeitungsartikel und Fotos, konnte Ralf Knüttel nun Klarheit in die Angelegenheit bringen.

Durch Zufall entdeckte er bei einem Besuch im Generallandesarchiv in Karlsruhe die Gründungsurkunde des Musikvereins Hochhausen aus dem Jahr 1874. Diese war wohl versehentlich in die Akte des Gesangvereins gerutscht und war deshalb den Musikern verborgen geblieben.

Knüttel zitierte einige amüsante Paragraphen aus der Gründungsurkunde von 1874 und konnte anhand der Niederschrift vom 6. Dezember 1874 alle Gründungsmitglieder, den Dirigenten und die Vorstandsmitglieder benennen. Somit wird der Musikverein in diesem Jahr 148 Jahre alt. Vorsitzender Wendelin Bundschuh bedankte sich im Namen des Musikvereins bei Ralf Knüttel für seine hervorragende Arbeit.

Zum Schluss der zügig und harmonisch verlaufenen Hauptversammlung machte Bundschuh in einem kurzen Ausblick auf mehrere wichtige Termine im laufenden Vereinsjahr aufmerksam: Die Serenade findet 22. oder 23. Juli im Grünauer Hof statt.

Die Theateraufführungen sind für Ende Oktober terminiert. mvh