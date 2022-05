Radmuttern gelöst

Tauberbischofsheim. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem am vergangenen Mittwoch Radmuttern an einem Pkw in Tauberbischofsheim gelockert wurden (wie die Polizei erst jetzt mitteilte). Der VW wurde am 11. Mai gegen 7.30 Uhr in der Vitryallee auf einem öffentlichen Parkplatz geparkt. Als die Besitzerin gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, waren die Muttern des rechten Vorderrades gelockert.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder im Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810 melden.

