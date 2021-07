Dittwar. Sie war gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg von Dittwar kommend in Richtung Dittwarer Bahnhof unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache ohne Fremdverschulden die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen am Bein und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

