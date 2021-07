Tauberbischofsheim. Der „Große Preis des Mittelstands“ wird in diesem Jahr am 18. September im Congress-Centrum in Würzburg verliehen. Für diese begehrteste Auszeichnung an mittelständische Unternehmen bewerben sich in der Regel jährlich über 4000 Firmen.

Im Rahmen einer glanzvollen Gala für die Finalisten findet auch in diesem Jahr die Verleihung an die diesjährigen Preisträger statt. Mitglieder des Vorstands und des Präsidiums geben die Ergebnisse der Jury der Oskar-Patzelt-Stiftung öffentlich bekannt.

© picture alliance/dpa

Seitens des Vorstands wurde Professor Dr. Wolfgang Reinhart erneut in das Präsidium der Oskar-Patzel-Stiftung, die den begehrten „Mittelstands-Oskar“ verleiht, aufgenommen.

Wolfgang Reinhart wird für das Präsidium einen Laudatio-Beitrag zu Ehren der innovativen Mittelständler, die sich bundesweit um die begehrten Auszeichnungen bewerben, halten.

In den vergangenen 25 Jahren haben auch Unternehmen aus der Region wie die Firma Wittenstein aus Igersheim, die Sparkasse Tauberfranken oder die Spedition Rüdinger einen Preis erhalten.

„Der deutsche Mittelstand ist und bleibt die Quelle unseres Wohlstands und der Herzmuskel der sozialen Marktwirtschaft“, meint Wolfgang Reinhart im Hinblick auf die zahlreichen mittelständischen Unternehmen.

Er wirbt gleichzeitig für die Bewerbung um den „Großen Preis des Mittelstands“ – auch für die Zukunft. Gerade die zahlreichen Weltmarktführer in der Heimat, aber auch bundesweit, würden besonders in Corona-Zeiten unterstreichen, wie wichtig eine funktionierende Wirtschaft im globalen Standortwettbewerb ist. Bild: dpa