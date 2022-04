Putin falsch eingeschätzt

Ja, Politiker und Politikerinnen machen auch nicht alles richtig und ja, Herr Gerig muss wohl die ehemalige Kanzlerin Merkel verteidigen.

Aber in den 16 Merkel-Jahren machten wir uns zu stark einseitig von Russland abhängig.

In diesen Jahren wurde der Putin-Kritiker Litwinenko durch einen Giftanschlag getötet, wurde in Georgien durch Russland 2008 ein Krieg geführt und im Anschluss daran Teile des Landes annektiert, begann Russland 2014 einen Krieg in der Ukraine, annektierte völkerrechtswidrig die Krim und Teile von Donezk und Luhansk, griff 2015 in Syrien massiv militärisch ein, tötete dort zahlreiche Zivilisten, zerstörte große Teile des Landes und hält Assad bis heute an der Macht, ließ durch den russischen Geheimdienst FSB, 2019 im Berliner Tiergarten den asylsuchenden Changoschwili erschießen, versuchte 2020 in Tomsk Alexei Nawalny zu vergiften, um ihn dann 2021 nach Genesung und seiner Rückkehr zu verhaften und begann schließlich 2022 einen völkerrechtswidrigen brutalen Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine, der andauert und zahlreiche Kriegsverbrechen mit sich brachte, mit dem Ziel die Ukraine komplett zu vernichten. Trotz alledem und vieler Warnungen, vor allem aus Osteuropäischen Staaten machte die deutsche Regierung sich immer weiter und weiter von Russland abhängig und damit erpressbar. Es geht in Sachen Russland um eine komplette Fehleinschätzung durch die deutsche Diplomatie und praktisch aller Parteien hierzulande.

Der Politologe H. J. Morgenthau schreibt in „politics among nations“: Nur Sicherheitsfragen bilden den Bereich der „high politics“.

Diese hohe Politik unserer militärischen und energiewirtschaftlichen Sicherheit wurde bedauerlicherweisemaßgeblich durch die Regierung Merkel über viele Jahre auf das Sträflichste vernachlässigt und der Despot Putin komplett falsch eingeschätzt.