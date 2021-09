Psychiatrie Weinsberg: Drei Ausbrecher weiter auf der Flucht

Polizisten besprechen sich vor der Klinik am Weissenhof in Weinsberg. Vier Männer waren am Mittwoch letzter Woche aus einer geschlossenen Station des psychiatrischen Zentrums geflüchtet, von denen bislang erst einer – er stammt aus dem nördlichen Main-Tauber-Kreis – wieder gefasst wurde. Die Flüchtigen, darunter rechtskräftig verurteilte Straftäter, gelten als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet.

