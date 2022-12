Tauberbischofsheim. Zu einem Austritt von zirka 160 Litern Propangas kam es am Dienstagnachmittag bei der Firma Mafi in Tauberbischofsheim. Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis und aus Heilbronn waren bis in die Abendstunden im Einsatz, um zur Beseitigung der Explosionsgefahr die Halle zu belüften.

