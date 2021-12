Preis für Melissa Weimer

Tauberbischofsheim. Während des ersten Schulhalbjahres stand in der Kaufmännischen Berufsschule die Winterprüfung an. Auf Grund sehr guter Leistungen im Vorfeld, war es Melissa Weimer (3BM1) möglich, ihre Ausbildungsdauer von drei Jahren auf zweieinhalb Jahren zu verkürzen. Die nun vollzogene Berufsschulabschlussprüfung zur Kauffrau für Büromanagement (Ausbildungsbetrieb: SSI Schäfer, Giebelstadt) schloss sie mit der hervorragenden Note 1,1 ab. Geprüft wurde sie in den Fächern Wirtschaft- und Sozialkunde sowie Kundenbeziehungsprozesse. Die Leistungen der Schülerin wurden mit einem Preis belohnt. Das Bild zeigt die erfolgreiche Schülerin zusammen mit Studiendirektor Udo Mader. Bild: KSTBB

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1