Praktische Tipps für Schwangere oder Frauen, die gerade ein Kind geboren haben

Tauberbischofsheim. Die kleine Limar reist früh morgens mit dem Bus von Wertheim nach Tauberbischofsheim zur Hebammensprechstunde Sie will vor allem in der Nacht alle zwei bis drei Stunden von ihrer Mama gestillt werden. „Ist das im Moment gut so für meine Tochter“, mit dieser Unsicherheit kommt Nour Altaameh in die Hebammensprechstunde beim Caritasverband. Hier trifft sie auf die Hebamme Silke Schmid, sie wiegt das Mädchen und untersucht es und kann die junge Mutter beruhigen. Silke Schmid und Claudia Weiland- Klug sind Hebammen, die in Kooperation mit der Schwangerschaftsberatungsstelle des Caritasverbandes alle zwei Wochen mittwochs eine Hebammensprechstunde anbieten. Diese kann von jeder Frau unabhängig von Nationalität und Konfession kostenlos besucht werden, ohne bei der Schwangerschaftsberatung Klientin sein zu müssen.

Das Projekt der Hebammensprechstunde wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg finanziell unterstützt. Die Abrechnung erfolgt über die jeweilige Krankenkasse der Patientin. Mit diesem Angebot will der Caritasverband dem Hebammenmangel im Main-Tauber-Kreis für Schwangere oder Frauen, die gerade ein Kind geboren haben, entgegenwirken. Silke Schmid und Claudia Weiland-Klug geben Tipps bei Beschwerden ab der Frühschwangerschaft und beantworten Fragen bezüglich Geburt und Wochenbett. Sie haben praktische Tipps parat rund ums Stillen, Flaschennahrung und Beikost und schauen auf eine gesunde Lebensweise im Umgang mit dem Baby bis zum 9. Lebensmonat. Die Hebammensprechstunde findet jeden zweiten Mittwoch von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Caritasverbands in Tauberbischofsheim, Schlossplatz 6, statt. Eine vorherige Anmeldung ist unter Telefon 0 93 41/92 20 10 25 notwendig.

