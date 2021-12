Pragmatiker als Chance

Cem Özdemir – ein Vegetarier ist neuer Bundeslandwirtschaftsminister. Ich hoffe nur, er weiß, dass es im Agrarsektor für viele Bauern mittlerweile um die Wurst geht. Zahlreiche Betriebe stehen inzwischen am Rand des wirtschaftlichen Abgrundes. Sie hoffen daher auf eine poltische 180-Grad-Wende, die ihnen endlich wieder eine Zukunftsperspektive aufzeigt – und sie Geld verdienen lässt. Dazu bedarf es aber eines Ministers, der nicht viel redet, sondern konkret handelt – und zwar umgehend.

Ich finde, es ist durchaus eine Chance, dass Cem Özdemir neuer Bundeslandwirtschaftsminister wurde. Er ist ein Pragmatiker – dies hat er in der Vergangenheit oft bewiesen. Ein Agrarexperte ist der türkische Schwabe sicher nicht. Aber das muss er als Minister auch gar nicht sein sein, so lange er bereit ist, sich in die Materie einzuarbeiten, regelmäßig bei den Landwirten an der Basis oft Präsenz zu zeigen, sich mit ihnen auszutauschen und deren Gedanken in sein politisches Tun einzubringen. Er wird bei den Bauern Pluspunkte sammeln, wenn er mit ihnen und nicht gegen sie arbeitet.