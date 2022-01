Präventionsprojekt „Skipping Hearts”: Integration körperlich schwächerer Kinder wichtiger Faktor

Distelhausen. Laufen, Springen, Ballspielen – was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf. So spielen viele Kinder am Computer oder schauen fern. Eine Folge davon: Weltweit ist bereits mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig. Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ (www.skippinghearts.de) initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken.

In dieser Woche kamen Schüler der Distelhäuser Grundschule in den Genuss, am 90-minütigen Basis-Programm mit der Einführung in das Rope Skipping, der sportlichen Form des Seilspringens (Skipping Hearts Basic), teilzunehmen. Das Projekt, welches sich bundesweit großer Beliebtheit erfreut, wird in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München wissenschaftlich begleitet.

Der zertifizierte Workshopleiter Sebastian Landeck wärmte sich zunächst mit den Kindern gemeinsam auf, bevor es dann an die Seile ging, selbstverständlich immer an die geltenden Abstands- und Hygienebedingungen angepasst.

Rhythmisches und abwechslungsreiches Springen in all seinen Variationen stand auf dem Programm, was besonders auf die Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination abzielte. Neben Einzelsprungübungen gab es zudem ein Mannschaftsspringen am langen Seil sowie einem abschließenden Wettbewerb.

Durch die Teamarbeit wurde die Integration körperlich schwächerer Kinder vorangetrieben. Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivierten und erhöhten die Freude an der Bewegung. Am Workshopende gab es bei den Grundschülerinnen und Grundschülern nur eine Rückmeldung: Alle Beteiligten hatten großen Spaß und freuen sich nun, dass die Grundschule dieses Projekt dank der Deutschen Herzstiftung weiterführen kann, denn sie erhält nun ein kostenloses Materialpaket mit Seilen und weiteren Materialien.

Rope Skipping wird nun so ein fester Bestandteil des Sportunterrichts in der Distelhäuser Grundschule, sozusagen, das Springen zum Glück. gsd