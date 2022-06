Prävention ist das A und O

Main-Tauber-Kreis. Michael Goldhammer, Leiter der Fachambulanz für Suchtgefährdete, Suchtkranke und deren Angehörige in Trägerschaft der agj, erläuterte dem Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr die Arbeit im Landkreis, die neben seiner Einrichtung auch die Diakonie übernehme. Neben der Beratung gehören die ambulante Rehabilitation und die Nachsorge, die Vermittlung in eine stationäre Reha, die Kooperation und die Prävention als ganz zentrale Aufgaben zum Arbeitsfeld.

Dabei steht „HaLT“ für „Hart am LimiT“ und richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Während der Corona-Pandemie sei es naturgemäß heruntergefahren worden, jetzt aber lebe es wieder auf, so Goldhammer. Sehr früh soll dabei auf junge Menschen zugegangen werden, die mit Alkohol oder Drogen aufgefallen sind.

Bei der Anzahl der Klienten waren es im vergangenen Jahr in Tauberbischofsheim 381, in Wertheim 109 und in Bad Mergentheim 92. Die Zahl in der Kreisstadt ist so hoch, weil häufig telefonisch beraten wurde und die Suchtberatung ihren Hauptsitz in Tauberbischofsheim hat.

Bei den Problematiken listete Goldhammer 306 Mal Alkohol, 144 Fälle von Drogen und 15 beim Spielen auf. 74 Angehörige kamen zur Beratung. Bei den Drogen gab es eine Zunahme, wobei der höchste Anteil beim Konsum von Amphetaminen und Cannabis zu verzeichnen ist. Beim Heroin gebe es bereits seit zehn Jahren einen stetigen Rückgang, auch Räuchermischungen mit ihrem hohen THC-Anteil seinen zurückgegangen. hvb