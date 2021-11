Präsenzseminar am 18. November

Odenwald-Tauber. Im Praxis-Workshop in der Agentur für Arbeit vermittelt Marion Renner, Filialleiterin eines Textilunternehmens, die Grundlagen für erfolgreiche (Vorstellungs)-Gespräche im beruflichen Alltag. Von der Vorbereitung über mögliche Fallstricke bis zum erfolgreichen Gesprächsabschluss erhalten die Teilnehmenden zahlreiche Tipps.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 18. November, von 15 bis 17 Uhr in der Agentur für Arbeit in Schwäbisch Hall, Bahnhofstraße 18 (Sitzungssaal 3. OG) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnahme ist nur mit dem 3G-Nachweis der aktuellen Corona-Verordnung möglich.