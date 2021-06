Präsenz-Training findet wieder statt

Tauberbischofsheim. Die Karateabteilungen des TSV Tauberbischofsheim und des TV Wertheim sind aus der Corona-Pause heraus und haben wieder mit ihrem Präsenz-Training begonnen. Nach der langen Zeit, die nur über Online-Unterricht und Youtube-Videos des Cheftrainers überbrückt werden konnte, sind die Aktiven wieder zusammen. Dies alles natürlich nur nach geltenden Corona-Regeln und ohne Kontakt.

Neue Anfängerkurse

Alle Mitglieder sind froh, endlich wieder zusammen – derzeit im Freien – trainieren zu können. Die Abteilung freut sich auch darüber, ab sofort wieder neue Anfängerkurse für alle Altersklassen anbieten zu können. Die Kurse sind unterteilt in Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren, Jugendliche von zehn bis 15 Jahren und Erwachsene bis hin zu Älteren über 50 Jahre. Interessenten können sich unter Telefon 09341/897635, oder auf der Webseite der Abteilung (www.ryozanpaku.de) informieren. Das Training ist dienstags in Tauberbischofsheim und an Donnerstagen in Wertheim jeweils von 18 bis 19 und 19 bis 20 Uhr. Da im Freien trainiert wird, ist derzeit kein Test nötig.

Der Cheftrainer und seine neun weiteren aktiven Schwarzgurte freuen sich auf neue Mitglieder.