In der Berufungsverhandlung hat das Landgericht Würzburg am Donnerstag einen Polizisten wegen Betrugs und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 31 Monaten Haft verurteilt. Zudem hat er 57 500 Euro an Wertersatz zu leisten.

Main-Tauber-Kreis/Würzburg. „Der ganze Vorfall tut mir leid, er beschäftigt mich und ich bereue alles.“ Das Schlusswort des Angeklagten änderte aber nichts an

...