Polizeiarbeit unterstützen

Die Beamten des Heilbronner Polizeipräsidiums leisten großartige Arbeit. Die zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Fälle der letzten Zeit in den verschiedenen Bereichen belegen diese These. Um dieses hohe Niveau auch in Zukunft halten oder sogar noch weiter verbessern zu können, müssen allerdings auch die Rahmenbedingungen weiter angepasst werden.

Es kann nicht sein, dass die Behörde beim Personal bis in die Gegenwart auf dem Stand von 1981 verharren muss. Da ist politischerseits in der Vergangenheit doch einiges falsch gelaufen.

Für mich hat es den Eindruck, dass einerseits auf Ebene der Ministerien an den verkehrten Stellen gespart wird, um wiederum auf anderem Gebiet Millionenbeträge in Projekte zu investieren, deren gesellschaftlicher Nutzen stark in Zweifel zu ziehen ist. Hier muss schleunigst ein Umdenken einsetzen.

Die Polizei hat unser aller Vertrauen ebenso verdient wie eine ausreichende finanzielle Ausstattung durch den Staat, um die künftig steigenden Herausforderungen gut und noch besser bewältigen zu können. Schließlich wollen wir uns auch in Zukunft in der Region Odenwald-Tauber sicher fühlen.

