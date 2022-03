Polizei sucht Zeugen

Tauberbischofsheim. Einen Schaden von 3500 Euro verursachte eine unbekannte Person am Dienstagmorgen in Tauberbischofsheim. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der oder die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Arztes in der Hauptstraße. Die 53-jährige Fahrerin des VW hatte diesen zwischen 8.30 und 9.30 Uhr dort geparkt. In diesem Zeitraum muss sich der Unfall ereignet haben. Der Verursacher oder die Verursacherin wartete nicht an der Unfallstelle und rief auch nicht die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, melden.

