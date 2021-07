Polizei sucht Unfallverursacherin

Tauberbischofsheim. Auf einem Parkplatz in der Tauberbischofsheimer Vitryallee hat eine Unbekannte am Dienstag einen Peugeot beschädigt. Dieser stand im Zeitraum von 7.45 bis 14 Uhr vorwärts in einer Parkbucht. Als die Besitzerin mittags zu ihrem Auto zurückkehrte, beobachtete sie, wie eine unbekannte Autofahrerin neben ihrem Fahrzeug rückwärts ausparkte. An dem dunkelfarbenen Kombi stellte sie rote Lackantragungen an der vorderen Stoßstange fest. Daraufhin bemerkte sie einen Schaden mit schwarzen Lackspuren an ihrem Peugeot. Die unbekannte Verkehrsteilnehmerin war währenddessen einfach weitergefahren. Sie war laut Zeugenaussagen circa 165 Zentimeter groß und zwischen 60 und 70 Jahren alt. Ihre grauen Haare hatte die Frau zu einem Zopf zusammengebunden. Außerdem trug sie eine Sonnenbrille, eine blaue Hose und ein T-Shirt. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Info: Zeugen melden sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810.