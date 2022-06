Polizei im Main-Tauber-Kreis profitiert von neuer Technik: Mit Dashcams auf der Jagd nach Rettungsgassen-Muffeln

Klein, aber effektiv: In einem landesweiten Pilotprojekt testet die Polizei in Baden-Württemberg den Einsatz von Dashcams im Kampf gegen Rettungsgassenmuffel und andere Verkehrssünder in der Praxis. Auch mehrere Streifenwagen sind mit jeweils vier dieser hochmodernen Videokameras ausgestattet. Besteht der Anfangsverdacht einer Straftat oder einer bedeutenden Ordnungswidrigkeit, wird aufs Knöpfchen gedrückt – für die Beamten eine wesentliche Erleichterung ihrer Arbeit.

© Klaus T. Mende