Tauberbischofsheim. Die beliebte Platzkonzertreihe startet am Samstag, 2. April, in die neue Saison. Zum Auftakt zeigt die Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim ihre Tänze in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr. Die Platzkonzerte finden dann wieder an jedem ersten Samstag im Monat auf dem Marktplatz statt. Bild: Stadt Tauberbischofsheim

