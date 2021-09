Platzkonzert mit Musikkapelle Dienstadt und Volkstanzgruppe

Tauberbischofsheim. Ein Platzkonzert findet am Samstag, 4. September, auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz statt. Die Musikkapelle Dienstadt spielt dabei von 10.30 bis 12 Uhr auf. Zum ersten Mal dieselmks Jahr wird auch die Volkstanzgruppe zur guten Unterhaltung beitragen. Wie die Stadtverwaltung Tauberbischofsheim weiter mitteilt, gibt es während des Konzertes eine Aktion für Mädchen und Jungen: Unter dem Motto „Kinder bemalen den Marktplatz“ – erhalten sie in der Tourist-Information kostenfrei Kreide, mit der sie den Marktplatz verschönern können. Das letzte Platzkonzert in diesem Jahr auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz findet am Samstag, 2. Oktober, statt. Weitere Informationen erteilt bei der Tourist-Information Diana Schilling. Bild: Stadtverwaltung Tauberbischofsheim

