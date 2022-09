Platzkonzert mit dem Spielmannszug

Tauberbischofsheim. Der Spielmannszug Tauberbischofsheim gibt am Samstag, 3. September, von 10.30 bis 12 Uhr ein Konzert auf dem Marktplatz. Zusätzlich unterhält die Volkstanzgruppe mit traditionellen Tanzeinlagen. Während des Konzertes dürfen Kinder den Marktplatz bemalen. Jedes Kind erhält kostenfrei eine farbige Kreide in der Tourist-Information. Historisch interessierte Besucher erfahren bei einer Stadtführung um 11 Uhr viel Wissenswertes über Tauberbischofsheim. Nähere Informationen gibt es bei Diana Schilling in der Tourist-Information (Telefon 09341/ 803-33). Bild: Spielmannszug

