Platzkonzert auf dem Marktplatz

Tauberbischofsheim. Das letzte Platzkonzert in diesem Jahr findet an diesem Samstag auf dem Marktplatz statt. Die Musikkapelle Dittwar präsentiert von 10.30 bis 12 Uhr ihr Können. Zudem wird die Volkstanzgruppe mit traditionellen Tanzeinlagen zur guten Unterhaltung beitragen. Während des Konzertes wird das letzte Mal für dieses Jahr die Sonderaktion „Kinder bemalen den Marktplatz“ angeboten. Alle Mädchen und Jungen erhalten kostenfrei eine farbige Kreide in der Tourist-Information, um den Marktplatz zu verschönern. Historisch Interessierte können sich der Stadtführung um 11 Uhr anschließen. Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Infos gibt es unter Telefon 09341/80333. Bild: Stadtverwaltung/Susanna Blum

