Platz eins beim Nachhaltigkeitspreis: Buxtehude klimatechnisch auf Kurs gebracht

Vom Süden in den hohen Norden – eine Route, der bisweilen durchaus etwas steinig sein kann. Ann-Kathrin Murphy hat sich davon aber nicht abbringen lassen, als sie 2015 beruflich nach Buxtehude wechselte. In der 40 000-Einwohner-Stadt vor den Toren Hamburgs war es ihre Vision, den Weg in eine klimatisch veränderte und damit bessere Zukunft zu ebnen. Eine Herkulesaufgabe, die sie vor stattliche Herausforderungen gestellt habe, wie sie gegenüber unserer Zeitung zugibt. „Es war aber auch eine Aufgabe, die mich sehr gereizt hat“, selbst wenn sie zu Beginn kritisch beäugt worden und auf einige Widerstände gestoßen sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mischung macht’s: Ann-Kathrin Murphys gesunder Ehrgeiz, in Kombination mit ihrem positiven Wesen, einer großen Portion Selbstvertrauen, der nötigen Menge Motivation und einer strukturierten Planung hätten ihr schließlich die Strecke bereitet – und am Ende ihres Engagements die verdiente Ernte ihres bisweilen schweißtreibenden Tuns einfahren lassen. „Platz eins beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 ist ein Indiz, dass wir vieles richtig gemacht haben“, blickt die 34-Jährige mit etwas Stolz auf diese Auszeichnung zurück, die sie sich auf ihre Fahnen schreiben darf.

Mit „Buxtehude 2030“ war unter Regie der Wachbacherin in der niedersächsischen Hansestadt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie in Anlehnung an die globalen Nachhaltigkeitsziele erarbeitet worden. Das prozessorientierte, integrierte Vorgehen war vor allem bei der engen Verzahnung ökonomischer, ökologischer und sozialer Maßnahmen wie etwa der Integration eines Arbeitskreises Klimaschutz in den Buxtehuder Präventionsrat deutlich geworden. Eine projekt- statt ressortorientierte Zusammenarbeit habe sich hierbei als gelebte Organisationskultur herauskristallisiert, lässt Murphy durchblicken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ich hatte die Stadt Buxtehude bereits 2018 für diesen Wettbewerb angemeldet“, blickt die Klimaschutzmanagerin zurück. Doch seinerzeit habe es noch nicht (ganz) gereicht. „Wir waren in Düsseldorf – und stark beeindruckt von der Preisverleihung.“ Insgeheim war schnell der Wunsch gereift, schon bald mittendrin, anstatt nur dabei sein zu wollen. „Auch weil Richard Gere da war . . .“

Gut drei Jahre später war der Wunsch Wirklichkeit. „Die 30 000 Euro Preisgeld haben eine gute Verwendung gefunden“, ist Ann-Kathrin Murphy überzeugt, die sich darüber freut, dass die Stadt Buxtehude den eingeschlagenen Weg weiter beschreitet, den sie maßgeblich geebnet hat. Klaus T. Mende