Tauberbischofsheim. Wann immer jemand Heißhunger auf eine Pizza hat, kann den in der Kreisstadt künftig stillen.

Ob früh am Morgen, spätabends oder mitten in der Nacht: Der schuppengroße Automat gegenüber des Bahnhofs verspricht, dass er in nur vier Minuten eine Steinofenpizza nach Wunsch auswirft. Am Donnerstag wurde der Apparat installiert. Nun muss sich zeigen, wie das gastronomische Knopfdruckangebot ankommt. Bild: von Brandenstein