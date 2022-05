Tauberbischofsheim. In der Reihe „Photovoltaik lohnt sich – jetzt aktiv werden!“ veranstaltet die Energieagentur Main-Tauber-Kreis mit dem Solar Cluster Baden-Württemberg und dem Photovoltaik-Netzwerk Heilbronn-Franken einen Informationsabend zum Thema „Photovoltaik und Steuern – Keine Angst vor dem Finanzamt“. Angesprochen sind private Anlagenbetreiber sowie Interessierte. Die Veranstaltung findet online am Donnerstag, 19. Mai, um 18 Uhr statt. Photovoltaik-Autor und Steuerexperte Thomas Seltmann gibt einen Überblick zur aktuellen Steuerpraxis und schlägt den Bogen von der Photovoltaik als Steuersparmodell bis zur Photovoltaik ohne Finanzamt. Anmeldungen sind über die Webseite www.ea-main-tauber-kreis.de oder an nadine.hofmann@main-tauber-kreis.de möglich.

