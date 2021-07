Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Justiz - In Tauberbischofsheim und in Bad Mergentheim werden die Direktoren-Posten neu besetzt / Die Entscheidungen fallen in Kürze Personalwechsel an den Amtsgerichten Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim

Die Direktoren-Posten an den beiden Amtsgerichten in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim werden in Kürze neu besetzt. Dies bestätigte jetzt das Stuttgarter Justizministerium auf Anfrage den Fränkischen Nachrichten.