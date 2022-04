Personalmangel gefährdet Freibadöffnung

Tauberbischofsheim. Fit für die Saison wird das Tauberbischofsheimer Frankenbad derzeit gemacht. Noch ist kein Wasser in den Becken, aber das Wetter macht so langsam Lust auf das erfrischende Nass, das anfänglich solarbeheizt noch auf Temperatur gebracht werden muss. „Wir haben einen neuen Bademeister und wollen das Freibad eigentlich am 15. Mai öffnen“, informierte Bürgermeisterein Anette Schmidt bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Allein es fehlt am Kassenpersonal. Eine Ausschreibung habe nichts gebracht, so Schmidt. Jetzt würden Schülerinnen, Schüler und Studierende angesprochen. Wer auch nur stundenweise, aber zuverlässig Dienst im Freibad tun könne, solle sich bei der Stadtverwaltung bei Antje Buhl unter Telefon 0 93 41/8 03 28 melden. Bild: Heike von Brandenstein

