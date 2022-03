Pension Berberich: Neues Leben in altehrwürdigem Haus

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf die ehemalige „Pension Berberich“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konvikt, ehemals „Pension Berberich“, in der Hauptstraße – hier auf einer ganz seltenen Ansichtskarte aus einer ungewohnten Perspektive – bildet seit Menschengedenken das herausragende Gebäude am Westrand von Büscheme. Nach umfangreichen Abriss- und Umbauarbeiten soll die in naher Zukunft anstehende Eröffnung des Hotels „Das Bischof“ dem altehrwürdigen Gebäude neues Leben einhauchen. Italienische Spezialitäten im angeschlossenen „Carellas“ runden das Gesamtprogramm gekonnt ab. Man darf gespannt sein . . . bege